Od 1 stycznia 2009 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury (z dn. 6.11.2008 r.) dotyczące sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków. Dokument ten dotyczy zarówno domów nowych, jak i budynków remontowanych. Niestety nie uwzględnia specyfiki tak nowoczesnych budowli, jak domy pasywne. Budynki te powinny spełniać znacznie ostrzejsze wymagania.

Ciepłą wodę dla potrzeb domowych można podgrzewać przy pomocy energii słonecznej przez prawie pół roku. Wiosną i jesienią energią słoneczną ogrzewane są pomieszczenia, a w okresie letnim system znacznie usprawnia działanie pomp cieplnych. Po początkowym wydatku, system energii słonecznej generuje praktycznie bezkosztową energię. Oprócz tego, kolektor jest prawie niewidoczny, gdy zostanie w pełni zintegrowany z dachem Classic z rąbkiem stojącym.

Elewacja każdego budynku wymaga co pewien czas odświeżenia. Z upływem lat kolory blakną, a na powierzchni ścian pojawiają się drobne uszkodzenia. Problem ten dotyczy również eksperymentalnych Domów Pasywnych Przewodnika Budowlanego, których ściany zewnętrzne wykończone są tynkiem cienkowarstwowym, stosowanym w bezspoinowym systemie ociepleń, zwanym popularnie metodą lekką-mokrą.

Aby zapobiec dużym stratom energii cieplnej, coraz więcej świadomych inwestorów decyduje się na przeprowadzenie termomodernizacji stropów, oddzielających garaże od przestrzeni ogrzewanej. Podczas remontu warto stosować rozwiązania systemowe bazujące na wzajemnie dopasowanych komponentach, co gwarantuje pewny i szybki rezultat. Na przykładzie kompletnego systemu ociepleń stropów i sufitów Tytan® EOS STROP oraz płyt lamelowych pokażemy, jak stworzyć solidną warstwę ocieplenia metodą „kilku kroków”, bez stosowania siatki oraz łączników mechanicznych do mocowania wełny mineralnej.

Najskuteczniejszym sposobem usztywnienia ścian kolankowych jest wykonanie żelbetowego wieńca obwodowego. Ten rodzaj zabezpieczenia ścian kolankowych jest wystarczający, gdy na poddaszu nie przewiduje się okien balkonowych.

Ceny prądu szybują ciągle w górę. Z roku na rok energia jest droższa. Jak kontrolować zużycie prądu w naszym domu?...

Dom Pasywny 2 zaprojektowany jest na ogrzewanej płycie fundamentowej Legalett. Rozwiązanie to zostało uznane za najlepsze, przede wszystkim dzięki możliwości połączenia dwóch funkcji w jednej przegrodzie: posadowienia budynku oraz systemu grzewczego. Do tego dochodzi prostota i krótki czas wykonania - projekt, ekipę i robociznę zapewnia producent, a całość prac nie przekroczyła tygodnia. Jednocześnie z płytą fundamentową został wykonany gruntowy wymiennik ciepła (GWC), który zostanie podłączony do systemu wentylacji z odzyskiem ciepła.